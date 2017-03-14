Бюджет Свердловской области вырос на 6,8 млрд рублей в текущем году

14 марта в Екатеринбурге прошло заседание правительства Свердловской области, сообщает «Областная газета». Было отмечено, что доходы бюджета Свердловской области выросли на 6,8 млрд рублей в этом году. Сумма сложилась из налоговых поступлений и безвозмездных отчислений. Увеличение доходов дает возможность направить средства на здравоохранение и модернизацию ЖКХ.
На заседании также были рассмотрены поправки в закон «Об областном бюджете» на ближайшие три года. Правительство планирует дальнейшее увеличение бюджета.