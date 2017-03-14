USD 59.13 - 0.09
EUR 63.27 + 0.53
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Бюджет Свердловской области вырос на 6,8 млрд рублей в текущем году

14 марта 2017, 12:35Добавить новость
Свердловская область,экономика,бюджет,бюджет области,доходы,налоги,деньги
14 марта в Екатеринбурге прошло заседание правительства Свердловской области, сообщает «Областная газета». Было отмечено, что доходы бюджета Свердловской области выросли на 6,8 млрд рублей в этом году. Сумма сложилась из налоговых поступлений и безвозмездных отчислений. Увеличение доходов дает возможность направить средства на здравоохранение и модернизацию ЖКХ.
 
На заседании также были рассмотрены поправки в закон «Об областном бюджете» на ближайшие три года. Правительство планирует дальнейшее увеличение бюджета.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Вячеслав Малых избран председателем комиссии по бюджету Нижнего Тагила 24 ноября 2016, 16:30
18,5 млн рублей налогов должны быть выплачены в бюджет владельцем аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге 28 февраля, 08:00
Более 510 миллионов рублей будет потрачено из бюджета на выборы губернатора Свердловской области 19 января, 18:30 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 19
Подписаться на новости