Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru стал самым цитируемым изданием в городе

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любых других изданий Нижнего Тагила

TagilCity.ru стал

еще и самым цитируемым изданием в Нижнем Тагиле.









В 2016 году у TagilCity.ru обновился дизайн обложки, появились новые форматы публикаций, появилась верификация ВКонтакте, а посещаемость ежемесячно ставит новые рекорды. И все это, конечно, стало возможно лишь при вашей поддержке, дорогие читатели! Спасибо, что вы с нами!



С любовью, редакция TagilCity.ru