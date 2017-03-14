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Бизнес в Нижнем Тагиле

Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru стал самым цитируемым изданием в городе

14 марта 2017, 15:10Добавить новость
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Самый посещаемый городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru (по данным Uralweb) попал на 10 место из 25 в престижном рейтинге СМИ по всей Свердловской области за 2016 год. Отметим, что данный рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия» на основе анализа порядка 38 900 источников. Существенно, что в десятке самых цитируемых изданий региона 9 изданий - областные. И лишь TagilCity.ru стал единственным городским СМИ, вошедшим в число лидеров региона.

Ежемесячно TagilCity.ru посещает свыше 220 000 человек. Говоря проще, публикации издания ежедневно читают 15-20 000 человек. Относительно любых других изданий Нижнего Тагила этот показатель в 3-4 раза выше. Рейтинг «Медиалогии» по итогам 2016 года показал, что TagilCity.ru стал еще и самым цитируемым изданием в Нижнем Тагиле. 
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В 2016 году у TagilCity.ru обновился дизайн обложки, появились новые форматы публикаций, появилась верификация ВКонтакте, а посещаемость ежемесячно ставит новые рекорды. И все это, конечно, стало возможно лишь при вашей поддержке, дорогие читатели! Спасибо, что вы с нами! 

 

С любовью, редакция TagilCity.ru

© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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