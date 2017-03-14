Свердловчане тратят на выплату кредитов почти половину зарплаты

Объединенное «Кредитное Бюро» провело анализ динамики уровня долговой нагрузки населения за 2016 год на основе информации о 66,5 млн заемщиков. Кредитная нагрузка является соотношением размера выплачиваемых населением кредитов к размеру средней зарплаты по региону.
В целом по России за минувший год уровень кредитной нагрузки составил 33%. Данный показатель находится в пределах нормы. Во многих регионах по сравнению с 2015 г. в 2016 г. уровень кредитной нагрузки значительно снизился.
Свердловской области пока не удается достичь положительных показателей. В минувшем году показатель кредитной нагрузки вырос на 5% и достиг 45%.