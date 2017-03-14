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Бизнес в Нижнем Тагиле

Свердловчане тратят на выплату кредитов почти половину зарплаты

14 марта 2017, 14:05Добавить новость
Свердловская область,долг,займ,кредит,деньги,доходы,кредитная нагрузка
Объединенное «Кредитное Бюро» провело анализ динамики уровня долговой нагрузки населения за 2016 год на основе информации о 66,5 млн заемщиков.  Кредитная нагрузка является соотношением размера выплачиваемых населением кредитов к размеру средней зарплаты по региону.
 
В целом по России за минувший год уровень кредитной нагрузки составил 33%. Данный показатель находится в пределах нормы. Во многих регионах по сравнению с 2015 г. в 2016 г. уровень кредитной нагрузки значительно снизился.
 
Свердловской области пока не удается достичь положительных показателей. В минувшем году показатель кредитной нагрузки вырос на 5% и достиг 45%.
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