20 млн рублей будет потрачено на оборудование свердловских судов диктофонами и камерами

В судебных залах в Свердловской области установят современное звукозаписывающее оборудование и видеокамеры. На эти нужды будет выделено 19,8 млн рублей.



Больше всего гаджетов появится в Екатеринбурге. На сайте госзакупок размещен соответствующий тендер. 10 июля пройдет аукцион.





До 20 ноября 2017 года оборудование будет установлено в 11 судах уральской столицы и в 33 судах региона. Видео- и аудиозаписи судебных процессов будут храниться в цифровом формате, сообщает «Наша газета».