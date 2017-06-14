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Бизнес в Нижнем Тагиле

20 млн рублей будет потрачено на оборудование свердловских судов диктофонами и камерами

14 июня 2017, 16:15Добавить новость
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Залы судебных заседаний в Свердловской области оборудуют видео- и аудиозаписывающими устройствами.

В судебных залах в Свердловской области установят современное звукозаписывающее оборудование и видеокамеры. На эти нужды будет выделено 19,8 млн рублей.

Больше всего гаджетов появится в Екатеринбурге. На сайте госзакупок размещен соответствующий тендер. 10 июля пройдет аукцион.

До 20 ноября 2017 года оборудование будет установлено в 11 судах уральской столицы и в 33 судах региона. Видео- и аудиозаписи судебных процессов будут храниться в цифровом формате, сообщает «Наша газета»

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