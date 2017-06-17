Минпромторг РФ приблизил магазины с алкоголем к образовательным учреждениям (ФОТО)

Минопромторг доработал проект, предусматривающий сокращение расстояния между магазинами, торгующими алкоголем, до учебных, спортивных и медицинских учреждений, сообщает газета «Известия».

В настоящее время допустимое расстояние между торговыми точками и такими заведениями составляет до одного километра. Ведомство считает, что такое ограничение влияет на развитие бизнеса в России. Так, в Минпромторге заявляют:





Излишние ограничения лишь губят легальный бизнес и открывают дорогу нелегальному. Какими бы ни были размеры прилегающих территорий, полностью исключить визуальное восприятие алкоголя детьми невозможно.



В ведомстве предлагают приблизить магазины, торгующие спиртным, до расстояния «от дверей до дверей», чтобы радиус приближенности составлял 20-50 м.



