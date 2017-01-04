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Новости Нижнего Тагила

1,4 миллиарда рублей помощи оказано свердловским предпринимателям в 2017 году

14 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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За 8 месяцев 2017 года Свердловский фонд поддержки предпринимательства предоставил 1,4 милларда рублей на поддержку компаний. В прошлом году, добавим, эта сумма  была меньше на 400 млн рублей.

Предпринимателям предоставлялись микрозаймы, льготные кредиты, поручительства. Последнее, добавим, стало самой популярной формой поддержки. Был заключен 241 договор на 1 миллиард рублей, передает Правда УрФО. Это помогло бизнесменам получить более 2,5 миллиардов рублей на развитие дела.

Чаще всего за поддержкой в виде займов обращались предприниматели столицы Урала, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других муниципалитетов. Всего было предоставлено 114 займов на 211,7 млн рублей.

 
 
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