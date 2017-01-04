1,4 миллиарда рублей помощи оказано свердловским предпринимателям в 2017 году

Предпринимателям предоставлялись микрозаймы, льготные кредиты, поручительства. Последнее, добавим, стало самой популярной формой поддержки. Был заключен 241 договор на 1 миллиард рублей, передает Правда УрФО. Это помогло бизнесменам получить более 2,5 миллиардов рублей на развитие дела.



Чаще всего за поддержкой в виде займов обращались предприниматели столицы Урала, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других муниципалитетов. Всего было предоставлено 114 займов на 211,7 млн рублей.