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Новости Нижнего Тагила

29 миллиардов рублей задолжали потенциальные банкроты банкам России

14 сентября 2017, 22:05Добавить новость
банк,деньги,закон,Россия,экономика,кредит,долг,банкрот
Сумма задолженности россиян, которые могут признать себя банкротами, составила 29 миллиардов рублей. В среднем каждый «безнадёжный» должник имеет не выплаченные кредиты на сумму до 1,7 млн рублей.

В соответствии с недавними изменениями в законодательстве каждый россиянин, имеющий задолженность по кредиту более 500 тысяч рублей может признать себя банкротом и не выполнять долговых обязательств перед банком. Если суд признает гражданина банкротом, то банк либо может реструктуризовать долг, либо полностью списать его.

Как передают «Известия», на данный момент банкротами могут объявить себя 7,1 млн россиян. Они не выплачивают кредит в течение 90 дней и имеют долги на сумму свыше полумиллиона рублей. По подсчётам специалистов на каждого такого гражданина приходится в среднем 1,7 млн рублей задолженности. Всего потенциальные банкроты должны банкам 29 миллиардов рублей.

Специалисты в области кредитования считают, что наличие закона, позволяющего признать физическое лицо банкротом, наносит вред благосостоянию банков. Зачастую процедура банкротства заканчивается списанием задолженности, тогда, как разумным действием для любой кредитной организации является реструктуризация долга.

 

 

 
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