29 миллиардов рублей задолжали потенциальные банкроты банкам России

В соответствии с недавними изменениями в законодательстве каждый россиянин, имеющий задолженность по кредиту более 500 тысяч рублей может признать себя банкротом и не выполнять долговых обязательств перед банком. Если суд признает гражданина банкротом, то банк либо может реструктуризовать долг, либо полностью списать его.



Как передают «Известия», на данный момент банкротами могут объявить себя 7,1 млн россиян. Они не выплачивают кредит в течение 90 дней и имеют долги на сумму свыше полумиллиона рублей. По подсчётам специалистов на каждого такого гражданина приходится в среднем 1,7 млн рублей задолженности. Всего потенциальные банкроты должны банкам 29 миллиардов рублей.



Специалисты в области кредитования считают, что наличие закона, позволяющего признать физическое лицо банкротом, наносит вред благосостоянию банков. Зачастую процедура банкротства заканчивается списанием задолженности, тогда, как разумным действием для любой кредитной организации является реструктуризация долга.