Нижний Тагил готов потерять статус моногорода и получить статус ТОСЭР

Сергей Носов отметил, что город давно готов потерять статус моногорода и быть территорией опережающего социально-экономического развития. Заявка мэрии Нижнего Тагила на получение статуса была отправлена в область.
В августе мэрия Нижнего Тагила предоставила заявку Правительству Свердловской области и ждет одобрения Министерства экономики.
Нижний Тагил должен отправить заявку в минэкономики. Тогда город получает статус ТОСЭР и потеряет статус моногорода. Мы за это. Мы с удовольствием потеряем статус моногорода. От правительства области осталось только отправить нашу заявку. Получить статус ТОСЭР наша задача, и здесь мы сработаемся с правительством области, -- сообщил Сергей Носов.
Получение особого статуса дает городу налоговые преимущества и льготы для бизнеса. Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что при этом поддержки требует не только новый бизнес, но и существующий.
Мы обсуждали, что ТОСЭР предусматривает поддержку нового бизнеса. Я пришел делать бизнес – я получаю льготы. Те, кто работают в моногороде, кто поддерживает моногород – остаются без налоговой льготы. Если говорить о поддержке бизнеса – надо не только новый, но и существующий поддерживать. Ничего хорошего, если он загнется. И условия конкурентные должны быть равные, -- подчеркнул Сергей Носов.