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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил готов потерять статус моногорода и получить статус ТОСЭР

14 сентября 2017, 18:05Добавить новость
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Сергей Носов отметил, что город давно готов потерять статус моногорода и быть территорией опережающего социально-экономического развития. Заявка мэрии Нижнего Тагила на получение статуса была отправлена в область.

В августе мэрия Нижнего Тагила предоставила заявку Правительству Свердловской области и ждет одобрения Министерства экономики.

 

Нижний Тагил должен отправить заявку в минэкономики. Тогда город получает статус ТОСЭР и потеряет статус моногорода. Мы за это. Мы с удовольствием потеряем статус моногорода. От правительства области осталось только отправить нашу заявку. Получить статус ТОСЭР наша задача, и здесь мы сработаемся с правительством области, -- сообщил Сергей Носов.

 

Получение особого статуса дает городу налоговые преимущества и льготы для бизнеса. Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что при этом поддержки требует не только новый бизнес, но и существующий.

 

Мы обсуждали, что ТОСЭР предусматривает поддержку нового бизнеса. Я пришел делать бизнес – я получаю льготы. Те, кто работают в моногороде, кто поддерживает моногород – остаются без налоговой льготы. Если говорить о поддержке бизнеса – надо не только новый, но и существующий поддерживать. Ничего хорошего, если он загнется. И условия конкурентные должны быть равные, -- подчеркнул Сергей Носов

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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