Нижний Тагил готов потерять статус моногорода и получить статус ТОСЭР

Сергей Носов отметил, что город давно готов потерять статус моногорода и быть территорией опережающего социально-экономического развития. Заявка мэрии Нижнего Тагила на получение статуса была отправлена в область.

В августе мэрия Нижнего Тагила предоставила заявку Правительству Свердловской области и ждет одобрения Министерства экономики.

Нижний Тагил должен отправить заявку в минэкономики. Тогда город получает статус ТОСЭР и потеряет статус моногорода. Мы за это. Мы с удовольствием потеряем статус моногорода. От правительства области осталось только отправить нашу заявку. Получить статус ТОСЭР наша задача, и здесь мы сработаемся с правительством области, -- сообщил Сергей Носов.

Получение особого статуса дает городу налоговые преимущества и льготы для бизнеса. Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что при этом поддержки требует не только новый бизнес, но и существующий.