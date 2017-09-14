Триллион рублей потрачен на строительство Керченского моста и газопровода в Якутии

Совокупный объём инвестиции, вложенных в строительство Керченского моста составил 233 млрд рублей. Начало строительства газопровода «Сила Сибири» из Якутии в Приморский край обошлось бюджету в 800 млрд рублей. Для реализации данных инвестиционных проектов потрачена сумма в 1 триллион рублей.



Как сообщают «Известия», реализация проектов превратила металлургию в самую быстроразвивающуюся отрасль российской промышленности. Также укреплению отрасли способствовало ослабление рубля, которое сделало цены на российский металл привлекательными для зарубежных покупателей.