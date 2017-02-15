Директор тагильской фирмы выплатит 3,5 миллиона рублей налога по требованию прокуратуры

Против нарушительницы было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Однако в 2014 году оно было закрыто, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Но накануне по результатам проверки в суд было направлено заявление о взыскании с директора суммы в размере 3,5 миллионов рублей в счет федерального бюджета. Судья постановил, что женщина должна восполнить ранее не внесенную сумму.



Обжаловать приговор женщине не удалось. Судебная коллегия приняла решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.