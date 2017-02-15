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Бизнес в Нижнем Тагиле

Директор тагильской фирмы выплатит 3,5 миллиона рублей налога по требованию прокуратуры

15 февраля 2017, 08:50Добавить новость
бюджет,город,деньги,закон,нарушение,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,уголовное дело
Директор тагильской фирмы ООО ГК «Антарес», не заплатившая налог на добавленную стоимость в 2011 году, попала под суд.

Против нарушительницы было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Однако в 2014 году оно было закрыто, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Но накануне по результатам проверки в суд было направлено заявление о взыскании с директора суммы в размере 3,5 миллионов рублей в счет федерального бюджета. Судья постановил, что женщина должна восполнить ранее не внесенную сумму.

Обжаловать приговор женщине не удалось. Судебная коллегия приняла решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

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