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Бизнес в Нижнем Тагиле

Новые правила перевозки пшеницы обойдутся Минсельхозу в 200 млн долларов

15 февраля 2017, 15:10Добавить новость
Россия,пшеница,оптимизация,минсельхоз,зерно,транспорт,перевозки
На Совете Федерации обсуждалось введение новых правил перевозки зерна, сообщают «Новые Известия». 13 февраля на заседании Совета Федерации обсуждали тему новых условий перевозки зерна. Минсельхозом было высказано мнение о том, что перевод зерновых культур из 2-го класса в 1-ый потребует дополнительных затрат из средств федерального бюджета. По мнению экспертов, эта сумма составит 200 миллионов долларов. 
 
В Минсельхозе России заявили, что подобные расходы не предусмотрены в ведомстве. К тому же, перевод зерновой культуры из одного класса в другой приведет к потере доходов РЖД при перевозке. При этом компании-перевозчики заявляют о том, что на практике существуют механизмы скидок, которые можно использовать при перевозке зерновых культур без изменения класса. 

Специалисты отмечают: юридическая гарантия объемов перевозок имеет решающее значение. Без нее предоставленные скидки придется вернуть, так как производители не станут брать на себя ответственность за перевозку зерна.
© TagilCity.ru
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