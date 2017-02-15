Новые правила перевозки пшеницы обойдутся Минсельхозу в 200 млн долларов

На Совете Федерации обсуждалось введение новых правил перевозки зерна, сообщают «Новые Известия». 13 февраля на заседании Совета Федерации обсуждали тему новых условий перевозки зерна. Минсельхозом было высказано мнение о том, что перевод зерновых культур из 2-го класса в 1-ый потребует дополнительных затрат из средств федерального бюджета. По мнению экспертов, эта сумма составит 200 миллионов долларов.
В Минсельхозе России заявили, что подобные расходы не предусмотрены в ведомстве. К тому же, перевод зерновой культуры из одного класса в другой приведет к потере доходов РЖД при перевозке. При этом компании-перевозчики заявляют о том, что на практике существуют механизмы скидок, которые можно использовать при перевозке зерновых культур без изменения класса.
Специалисты отмечают: юридическая гарантия объемов перевозок имеет решающее значение. Без нее предоставленные скидки придется вернуть, так как производители не станут брать на себя ответственность за перевозку зерна.