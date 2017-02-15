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Бизнес в Нижнем Тагиле

50 объектов в Свердловской области перейдут в собственность Правительства РФ до 2019 года

15 февраля 2017, 16:45Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,экономика,акции,Правительство,киностудия,продажа,приватизация
Среди приватизируемых уральских предприятий – Свердловская киностудия, типография «Уральский рабочий» и помещения Городке Чекистов, сообщает ЕТВ. Правительство РФ намерено приватизировать 51 объект федерального имущества. Информация об этом размещена на правительственном сайте. Распоряжение о приватизации акционерных обществ и различных предприятий размещено там же. Российское правительство решило приватизировать организации, занимающие лидирующие позиции в своих отраслях, в период с 2017 по 2019 годы.

В уральском регионе будет приватизирован 51 объект здравоохранения, торговли, сельского хозяйства. Среди них киностудия Екатеринбурга, типография «Уральский рабочий» и помещения в Городке Чекистов.
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