50 объектов в Свердловской области перейдут в собственность Правительства РФ до 2019 года

Среди приватизируемых уральских предприятий – Свердловская киностудия, типография «Уральский рабочий» и помещения Городке Чекистов, сообщает ЕТВ. Правительство РФ намерено приватизировать 51 объект федерального имущества. Информация об этом размещена на правительственном сайте. Распоряжение о приватизации акционерных обществ и различных предприятий размещено там же. Российское правительство решило приватизировать организации, занимающие лидирующие позиции в своих отраслях, в период с 2017 по 2019 годы.
В уральском регионе будет приватизирован 51 объект здравоохранения, торговли, сельского хозяйства. Среди них киностудия Екатеринбурга, типография «Уральский рабочий» и помещения в Городке Чекистов.