Выплаты штрафов ГИБДД принесли бюджету России 14,1 миллиарда рублей в 2016 году

При этом в 2015 году аналогичный показатель был ниже - всего 10 миллиардов рублей. Эксперты разных структур связывает увеличение объема сборов в том числе и с появлением возможности

снизить сумму штрафа на 50% - при оплате в течение первых 20 дней с момента правонарушения.

Несмотря на это, в

2016 году из 87,1 млн штрафных постановлений с 50%-ной скидкой было выплачено лишь 67,5%.



Многие оштрафованные жалуются, что не успевают получить «письма счастья» вовремя, чтобы воспользоваться скидкой на оплату.





Однако далеко не все нарушители торопятся оплатить Эксперты связывают это в том числе и с ростом автомобилизации в стране: всего за год в России стало больше на 3 миллиона автомобилей. Это влечет за собой увеличение общего числа выписываемых штрафов.Однако далеко не все нарушители торопятся оплатить штрафы - со скидкой или без. Так, в 2016 году в России оформлено на 43% больше административных дел по взысканию штрафов от ГИБДД.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за минувший год в Российской Федерации открыто 25 миллионов дел из-за невыплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения - против 17,3 миллионов дел в 2015 году.





все-таки