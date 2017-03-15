ЦентрОбувь признана банкротом: в Нижнем Тагиле остался лишь один магазин торговой сети (ФОТО)

По данным ТАСС, 14 марта Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «ТД «ЦентрОбувь», удовлетворив ходатайство должника о признании его банкротом.



Причиной такого решения стало то, что торговый дом, по словам его временного управляющего, не обладает достаточными средствами для восстановления платежеспособности, а может лишь удовлетворить требования кредитора.



Согласно данным системы «СПАРК», на настоящий момент на торговый дом в арбитражные суды заявлено 654 требования по неисполненным обязательствам, сумма которых составляет 5,7 млрд рублей. 29 дел, в которых торговый дом выступают в качестве ответчика, рассматриваются в данный момент.

Расположение магазинов в России на сайте компании.



В настоящее время в Нижнем Тагиле продолжает работу только один магазин торговой сети. В начале текущего года, напомним, находящиеся в декрете сотрудницы компании из Свердловской области жаловались на неисполнение работодателем социальных обязательств.