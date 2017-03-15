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Бизнес в Нижнем Тагиле

ЦентрОбувь признана банкротом: в Нижнем Тагиле остался лишь один магазин торговой сети (ФОТО)

15 марта 2017, 13:30Добавить новость
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Торговый дом ЦентрОбувь, имеющий магазины по всей России и в Нижнем Тагиле, признан банкротом арбитражным судом Москвы.

По данным ТАСС, 14 марта Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «ТД «ЦентрОбувь», удовлетворив ходатайство должника о признании его банкротом.

Причиной такого решения стало то, что торговый дом, по словам его временного управляющего, не обладает достаточными средствами для восстановления платежеспособности, а может лишь удовлетворить требования кредитора.

Согласно данным системы «СПАРК», на настоящий момент на торговый дом в арбитражные суды заявлено 654 требования по неисполненным обязательствам, сумма которых составляет 5,7 млрд рублей. 29 дел, в которых торговый дом выступают в качестве ответчика, рассматриваются в данный момент.

 

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Расположение магазинов в России на сайте компании.


В настоящее время в Нижнем Тагиле продолжает работу только один магазин торговой сети. В начале текущего года, напомним, находящиеся в декрете сотрудницы компании из Свердловской области жаловались на неисполнение работодателем социальных обязательств.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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