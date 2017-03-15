Почти тысяча жителей Режа останутся без работы в связи с закрытием градообразующего предприятия

Накануне замдиректора по труду и занятости населения Свердловской области Наталья Бордюгова выступила на пресс-конференции.



Она рассказала, что из 917 работников «Режникеля» работа была найдена пока лишь для 70-ти человек. Реж, по ее словам, не сможет обеспечить всех сокращенных работников местами. Поэтому сейчас подыскивается работа в других муниципалитетах, в том числе, в столице Урала.



Кроме того, стало известно, что часть рабочих пойдет досрочно на пенсию. В любом случае, в настоящее время ведутся необходимые подсчеты. Сотрудники департамента тем временем оказывают психологическую помощь уволенным, пишет Ura.ru.



Что касается судьбы предприятия: сейчас подыскивают инвесторов, которые смогут вложить деньги в дальнейшую работу завода.