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Бизнес в Нижнем Тагиле

Пожарное депо за 23 млн рублей построят в Серебрянке Свердловской области

15 марта 2017, 11:15Добавить новость
Свердловская область,Серебрянка,пожарное депо,строительство,финансирование,экономика,поселок
В администрации Свердловской области было подписано распоряжение на выделение 23 млн рублей на строительство пожарного депо в Серебрянке. Это позволит обеспечить пожарную безопасность шести близлежащих населенных пунктов, сообщает сайт Правительства Свердловской области. Пожарный пункт появится уже в текущем году и будет рассчитан на две единицы техники, сообщается на официальном сайте правительства области.
 
Также, напомним, в Серебрянке должны в ближайшее время отремонтировать дорогу. В апреле состоится конкурс для определения подрядчика, который займется ремонтными работами. 
 
Просьбу о строительстве пожарного депо озвучили сами жители населенного пункта, когда Евгений Куйвашев посещал Серебрянку по поручению Владимира Путина.
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