Пожарное депо за 23 млн рублей построят в Серебрянке Свердловской области

В администрации Свердловской области было подписано распоряжение на выделение 23 млн рублей на строительство пожарного депо в Серебрянке. Это позволит обеспечить пожарную безопасность шести близлежащих населенных пунктов, сообщает сайт Правительства Свердловской области. Пожарный пункт появится уже в текущем году и будет рассчитан на две единицы техники, сообщается на официальном сайте правительства области.
Также, напомним, в Серебрянке должны в ближайшее время отремонтировать дорогу. В апреле состоится конкурс для определения подрядчика, который займется ремонтными работами.
Просьбу о строительстве пожарного депо озвучили сами жители населенного пункта, когда Евгений Куйвашев посещал Серебрянку по поручению Владимира Путина.