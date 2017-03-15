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Бизнес в Нижнем Тагиле

Российские институты развития требуют реорганизации — Сергей Катырин

15 марта 2017, 17:10Добавить новость
экономика,Россия,Москва,форум,бизнес,развитие,институт,бизнесмены
Российским институтам развития, помогающим предпринимателям, необходима реорганизация, об этом «Новым известиям» сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на Форуме институтов развития в Москве. Катырин рассказал о том, что каждый год на развитие данных институтов из бюджета выделяется 350-450 миллиардов рублей, но только 5% бизнесменов прибегают к услугам, которые они предоставляют. 

Основная часть предпринимателей не имеют информации о том, что такие институты существуют и могут оказать ощутимую помощь в развитии их бизнеса. Катырин считает, что необходимо доносить информацию о деятельности институтов развития до предпринимателей. 
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