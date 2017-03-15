Российские институты развития требуют реорганизации — Сергей Катырин

Российским институтам развития, помогающим предпринимателям, необходима реорганизация, об этом «Новым известиям» сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на Форуме институтов развития в Москве. Катырин рассказал о том, что каждый год на развитие данных институтов из бюджета выделяется 350-450 миллиардов рублей, но только 5% бизнесменов прибегают к услугам, которые они предоставляют.
Основная часть предпринимателей не имеют информации о том, что такие институты существуют и могут оказать ощутимую помощь в развитии их бизнеса. Катырин считает, что необходимо доносить информацию о деятельности институтов развития до предпринимателей.