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Бизнес в Нижнем Тагиле

Строительная компания «Атомстройкомплекс» заплатит штраф 1 млн рублей за нецелевое использование земли в Екатеринбурге

15 марта 2017, 12:50Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,строительство,административное дело,штраф,прокуратура,подрядчик
Прокуратура Екатеринбурга провела проверку исполнения земельного законодательства строительной организацией ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс». В ходе проверки было установлено: организации выделили под строительство многоэтажных жилых домов и детских садов 24 тыс. кв. м, однако, вместо ожидаемой стройки, там расположилась платная автостоянка. Территория стоянки была огорожена забором и обсыпана гравием. 
 
По данному факту, сообщает прокуратура Свердловской области, было возбуждено административное дело за нецелевое использование земли. 
 
Директор компании и юридическое лицо «Атомсторойкомплекс» оштрафованы на 1 млн рублей. Незаконная стоянка будет ликвидирована.
© TagilCity.ru
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