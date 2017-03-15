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Бизнес в Нижнем Тагиле

Уральцы стали больше тратить на покупки в магазинах в феврале 2017 года

15 марта 2017, 15:35Добавить новость
Свердловская область,экономика,покупатели,продукты,товары,траты,расходы,покупки
По итогам февраля 2017 года УрФО стал вторым в России округом по росту расходов на покупки, сообщает URA.RU. Последний месяц зимы показал, что уральцы стали тратить больше денег в магазинах. Зафиксирован рост показателя среднего чека, который составил в феврале 451 рубль: это на 1,3% больше, чем в январе. 

Эксперты уверены, что показатель чека вырос не по причине повышения покупательской активности, а из-за роста цен. В 1 январе 2017 года подорожали сигареты и алкоголь, увеличились расходы на транспорт, цены на топливо и ЖКХ. 

По данным исследовательского холдинга, проводившего опрос 30 000 россиян, только Южный ФО обогнал по показателю среднего чека УрФО. По сумме чека УрФО занимает по России лишь пятое место. 

Например, в СЗФО жители в среднем тратят по 627 рублей во время похода в магазин, а в Центральном ФО — 603 рубля.
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