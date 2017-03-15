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Бизнес в Нижнем Тагиле

Уралвагонзавод подтвердил соответствие уровня менеджмента вагоностроительного бизнеса стандарту IRIS

15 марта 2017, 16:10Добавить новость
Нижний Тагил,УВЗ,завод,менеджмент,управление предприятием,сертификат,проверка
Нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод» подтвердило соответствие своей системы менеджмента требованиям евростандарта IRIS, об этом сообщила пресс-служба УВЗ. Уралвагонзавод прошел проверку системы менеджмента, действующего на предприятии, и получил сертификат Международной Ассоциацией «Русский регистр» о соответствии международному стандарту IRIS. Он будет действовать по 23 января 2020 года. 

Оценка менеджмента проводилась в сфере проектирования, разработки и производства цистерн и грузовых вагонов. 

Впервые такой сертификат головное предприятие получило в 2014 году, а в текущем году оно лишь подтвердило качество своего эффективного управления производством. 
© TagilCity.ru
Уралвагонзавод (УВЗ)
(3435) 345-270, 345-470
(3435) 345-169
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