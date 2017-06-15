Платежи за услуги ЖКХ в России снизились в среднем на 10%

По данным Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, платеж ЖКХ на одного человека наиболее бедных семей составил в 2016 году 805 рублей. В 2015 году его размер составлял 915 рублей, сообщает газета «Известия». В наиболее обеспеченных семьях этот показатель вырос на 20%





В Минстрое считают, что на снижение платежей повлияло усиление контроля со стороны государства в сфере коммунальных платежей. Еще одной из причин стало введение лицензирования управляющих компаний: за счет этого с рынка исчезли недобросовестные фирмы.