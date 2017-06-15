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Бизнес в Нижнем Тагиле

Ряд важных контрактов между Россией, Китаем и Монголией будет подписан на 13-ом Объединенном форуме

15 июня 2017, 23:30Добавить новость
бизнес,политика,Путин,экономика,форум,Китай,Монголия
В тринадцатый раз в столице Монголии - Улан-Баторе - проводится Объединенный торгово-экономический форум России, Китая и Монголии. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал «Новым известиям» секрет гарантированного успеха стартовавшего мероприятия.

В форуме участвуют представители более 350 компаний из трех стран. По мнению Катырина, нынешний формат масштабной встречи востребован, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру на рынках и общую нестабильную ситуацию в мире.


Эксперты МВФ предсказали рост российского ВВП на 1,4%. Кстати, о постепенном укреплении экономики в России говорил и Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 15 июня. Китай рассчитывает на рост более 6% национальной экономики, а в Монголии - 1,9%.

На «круглых столах» форума обсуждают тяжелую и горнодобывающую промышленность, строительство, транспорт, энергетику и сельское хозяйство. Также не обходят стороной темы туризма и «зелёного» бизнеса.
По итогам форума, уверен Сергей Катырин, будет подписан ряд важных контрактов.

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