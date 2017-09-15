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Новости Нижнего Тагила

Директор автосалона в Красноуфимске обманул 17 клиентов на 6 миллионов рублей

15 сентября 2017, 09:30Добавить новость
авто,полиция,прокуратура,Свердловская область,суд,транспорт,автосалон
Директор автосалона из Красноуфимска попал под суд из-за того, что обманул 17 клиентов. Мужчина взял деньги за авто, но машины не поставил.

Алексей Быздин руководил автосалоном «Атлантик» (ООО «Атлантик Лада Красноуфимск»).

Следствие уверено, что директор был в курсе полной оплаты автомобилей клиентами, однако он умышленно не заказал у поставщика выбранные модели. А деньги, как выяснилось, он потратил на нужды автосалона.

Сейчас мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за причинение ущерба в особо крупном размере, пишет Znak.com.

 
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