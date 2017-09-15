Директор автосалона в Красноуфимске обманул 17 клиентов на 6 миллионов рублей

Алексей Быздин руководил автосалоном «Атлантик» (ООО «Атлантик Лада Красноуфимск»).



Следствие уверено, что директор был в курсе полной оплаты автомобилей клиентами, однако он умышленно не заказал у поставщика выбранные модели. А деньги, как выяснилось, он потратил на нужды автосалона.



Сейчас мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за причинение ущерба в особо крупном размере, пишет Znak.com.