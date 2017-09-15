Российские банкиры станут отвечать перед законом своим имуществом

Ответственность банкиров может быть в скором времени распространена на личное имущество. Депутаты Госдумы РФ предложили внести изменения в статью Гражданского кодекса об ответственности руководителей кредитных организаций.



Если поправки вступят в силу, то владелец обязан будет гарантировать стабильность банка, в том числе и посредством личного имущества. Полезность изменений уже оценили в комитете Государственной думы по финансовому рынку. Руководитель комитета предложил распространить подобную ответственность на всех собственников бизнеса, не ограничиваясь только кредитными организациями.



Как сообщают «Известия» инициатива депутатов встретила негативную реакцию в банковской среде. Председатель наблюдательного совета ВТБ Банка Сергей Дубинин заявил, что подобные изменения в законодательстве подрывают основы рыночной экономики.