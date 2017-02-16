Новая схема для арендаторов жилья позволит снизить уклонение от налогов

Новую схему компенсации легальным съемщикам жилья предложили Министерство строительства и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, сообщает газета «Известия». Минстрой и АИЖК изобрели схему, позволяющую арендаторам жилья получить денежную компенсацию. В настоящее время такая схема действует только для покупателей недвижимости. Новый проект, по мнению специалистов, поможет покончить с уклонением граждан от выплаты налогов: сейчас лишь 5% арендаторов платят налоги за съем жилья.
Новая льгота будет действовать лишь для тех россиян, которые пользуются жильем в соответствии с официальным договором.