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Новая схема для арендаторов жилья позволит снизить уклонение от налогов

16 февраля 2017, 16:00Добавить новость
деньги,Россия,экономика,аренда,налог,жилье,съем,льгота
Новую схему компенсации легальным съемщикам жилья предложили Министерство строительства и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, сообщает газета «Известия». Минстрой и АИЖК изобрели схему, позволяющую арендаторам жилья получить денежную компенсацию. В настоящее время такая схема действует только для покупателей недвижимости. Новый проект, по мнению специалистов, поможет покончить с уклонением граждан от выплаты налогов: сейчас лишь 5% арендаторов платят налоги за съем жилья. 

Новая льгота будет действовать лишь для тех россиян, которые пользуются жильем в соответствии с официальным договором.
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