Размер больше половины взяток в Свердловской области не превышает 10 тыс. рублей

Мелкие взятки, совершенные в Свердловской области, стали основанием для возбуждения уголовных дел, связанных с коррупцией, об этом сообщает «Областная газета». 64% уголовных дел о взяточничестве возбуждены по взяткам в размере от 10 000 рублей и ниже. Из них 73% - взятки, данные иностранными гражданами должностным лицам за попытку избежать наказания за совершение административных преступлений с последующим выдворением из России. Еще одна часть статистики по коррупционным преступлениям связана с деятельностью коммерческих организаций.
По словам председателя суда, показатели по взяткам от 10 000 до 50 000 рублей стали ниже, чем в 2015 году. Также Александр Дементьев заявил о том, что в Свердловской области осуждены 17 человек за взятки от 10 000 до 50 000 рублей, 10 – за взятки от 50 000 до 250 000 рублей. 3 человека получили наказание за взятки в размере более 1 миллиона рублей.