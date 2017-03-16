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Бизнес в Нижнем Тагиле

Договор с застройщиком микрорайона «Александровский» был расторгнут по инициативе мэрии Нижнего Тагила

16 марта 2017, 08:45Добавить новость
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Администрация Нижнего Тагила расторгает договор с  застройщиком района «Александровский», пишет «Правда УрФО». Речь идет о расторжении договора аренды земли, на которой должны были располагаться новостройки. Администрация Нижнего Тагила официально уведомила о своём решении городскую думу.

Как известно, работы по созданию нового района в Нижнем Тагиле остановились на стадии проекта. Квартиры в районе должны были предоставляться по программе для молодых семей. Застройщик «АС Строй», по мнению «коллег», провалился в попытке взять кредит под строительство, а также попал в период роста ставок по займам и высоких цен на стройматериалы. Только для первой очереди требовалось порядка 3 млрд рублей.

Сейчас власти города ищет способ, чтобы закольцевать сети, построенные за счет городского бюджета. Параллельно администрация подыскивает нового застройщика. В «Александровском», напомним, планировалось построить 6 кварталов многоэтажек.

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