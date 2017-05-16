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Бизнес в Нижнем Тагиле

Турецкие помидоры могут вернуться в Россию

16 мая 2017, 15:05Добавить новость
Россия,Турция,томаты,эмбарго,санкции,товары,минсельхоз,минпромторг

Ведутся поиски путей для снятия эмбарго на ввоз томатов из Турции.

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил производителям и ведомствам начать обсуждение снятия эмбарго на томаты из Турции. Им предстоит оценить, насколько российский рынок готов к ввозу турецких томатов – частично или полностью. Решение по данному вопросу может появится до конца месяца, сообщает газета «Известия».

 

Так, накануне, Замглавы Минсельхоза Елена Астраханцева собрала совещание по теме регулировки поставок турецких томатов в Россию. Представители российских производителей «Экокультура» и «ПК Вожский», Минэкономразвития, Минпромторга, Федеральной таможенной службы и других организаций обсуждали способ снятия запреты эмбарго.

 

Высказанные идеи и позиции вскоре будут переданы в правительство Минсельхозом.

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