Турецкие помидоры могут вернуться в Россию

Ведутся поиски путей для снятия эмбарго на ввоз томатов из Турции.

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил производителям и ведомствам начать обсуждение снятия эмбарго на томаты из Турции. Им предстоит оценить, насколько российский рынок готов к ввозу турецких томатов – частично или полностью. Решение по данному вопросу может появится до конца месяца, сообщает газета «Известия».

Так, накануне, Замглавы Минсельхоза Елена Астраханцева собрала совещание по теме регулировки поставок турецких томатов в Россию. Представители российских производителей «Экокультура» и «ПК Вожский», Минэкономразвития, Минпромторга, Федеральной таможенной службы и других организаций обсуждали способ снятия запреты эмбарго.

Высказанные идеи и позиции вскоре будут переданы в правительство Минсельхозом.