На Качканарском ГОКе могут сократить еще 500 человек

Ранее, столько же человек планировали сократить еще в 2016 году.

На Качканарском ГОКе вновь поднялся вопрос о сокращении 10% работников предприятия. Это примерно 500 человек. До этого 500 человек планировалось сократить еще в 2016 году.

В октябре 2016 года управляющим директором КГОК стал Алексей Кушнарев. До этого он руководил ЕВРАЗ НТМК. Теперь же он руководит обоими предприятиями.

По началу, многие работники КГОК восприняли весьма положительно назначение Кушнарева на пост управляющего директора. Это стало знаком надежды, что на предприятии дела наладятся. Однако, надежды не оправдались. И уже в начале лета этого года вновь заговорили о сокращении 500 человек с предприятия.

В ЕВРАЗе пытаются донести, что сокращение – вынужденная мера, так как многие профессии стали не нужны после проведения автоматизации процессов на предприятии, сообщает «Новый Качканар».

Также пиарщики ЕВРАЗа отмечают, что профсоюз предприятию не нужен и только вредит ему. С этим не согласны сами работники КГОК.

Алексей Пьянков, председатель профсоюза, сообщил, что направил на имя губернатора письмо. В нем он разъяснил новые технологии увольнения людей на предприятии. Известно, что между губернатором Свердловской области и ЕВРАЗом есть договоренность о несокращении работников предприятий КГОК и НТМК. Потому он надеется, что власти области вмешаются в эти процессы как можно скорее. В противном случае, не исключает председатель, что работники выйдут на митинги.

Также, несмотря на сокращение работников, повышение заработных плат так и не произошло. Как считает Пьянков, возможно, повышение зарплат прошло у управляющего или его заместителя.

С начала 2017 года на КГОК произошло 12 несчастных случаев на производстве. Это тоже является проблемой, так как увеличилась интенсивность труда, людей увольняют. А в охрану труда не было вложено средств. В итоге объемы остаются прежние, и те люди, что работают на КГОК, просто не успевают ее сделать, что и приводит к травмам на предприятии.