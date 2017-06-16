Путин рассказал о начале скромного, но постепенного роста российской экономики

Так, он отметил постепенное увеличение ВВП. Несмотря на скромные показатели, о положительном темпе можно судить по данным трех кварталов подряд. Так, за январь-апрель ВВП вырос на 0,7%, передает издание РИА Новости.



В прошлом году, отметим, рост важнейшего показателя составил 0,3% за год. В первом квартале 2017 года он возрос до 0,5%. По итогам апреля экономика возросла на 1,4%. За четыре месяца общий плюс составил 0,7%.