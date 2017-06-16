USD 57.44 + 0.41
EUR 64.28 + 0.33
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Путин рассказал о начале скромного, но постепенного роста российской экономики

16 июня 2017, 07:45Добавить новость
бизнес,деньги,политика,Путин,Россия,экономика,ВВП,прямая линия
На прошедшей 15 июня «Прямой линии с президентом» Владимир Путин, отвечая на один из вопросов, прокомментировал состояние экономики в нашей стране.

Так, он отметил постепенное увеличение ВВП. Несмотря на скромные показатели, о положительном темпе можно судить по данным трех кварталов подряд. Так, за январь-апрель ВВП вырос на 0,7%, передает издание РИА Новости.


В прошлом году, отметим, рост важнейшего показателя составил 0,3% за год. В первом квартале 2017 года он возрос до 0,5%. По итогам апреля экономика возросла на 1,4%. За четыре месяца общий плюс составил 0,7%.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Япония заинтересована в развитии инвестиций российских бизнесменов 26 мая, 19:05
Свердловская область – на втором месте по исполнению майских указов Путина 22 июля 2016, 09:00 2
Владимир Путин уверен в аккуратном снижении ключевой ставки Банком России сегодня, 08:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 51
Подписаться на новости