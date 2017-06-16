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Владимир Путин уверен в аккуратном снижении ключевой ставки Банком России

16 июня 2017, 08:30Добавить новость
банк,деньги,политика,Путин,Россия,экономика,ставка,ключевая ставка
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 15 июня сообщил о том, что Банк России намерен постепенно понижать ключевую ставку.

Он назвал этот процесс ЦБ «аккуратными», пояснив это тем, что экономика страны зависит от продаж нефти и газа, а Банк России исходит из колебаний на цену нефти, не делая корректировки слишком резкими.

Ключевая ставка на сегодняшний день составляет 9,25% годовых. Со 2 мая, напомним, она была снижена уже второй раз в этом году, но на 0,5 пункта (в первый раз корректировка была 0,25).

Добавим, директора Банка России соберутся на очередном совете 16 июня, передают РИА Новости.

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