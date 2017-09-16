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Новости Нижнего Тагила

25,5 млрд рублей должны жители Свердловской области за услуги ЖКХ

16 сентября 2017, 12:30Добавить новость
деньги,Свердловская область,жкх,услуги,оплата,долги,квитанции

К концу первого полугодия 2017 года долг жителей уральского региона за услуги ЖКХ вырос до 25,5 млрд рублей.

Таким образом, задолженность свердловчан за полгода выросли на 1,8 млрд рублей. 1 млрд рублей из этой суммы – безнадежная задолженность, которая возросла за полгода в два раза.

 

Несмотря на это, жители Среднего Урала стали исправнее платить за услуги ЖКХ. За шесть месяцев 2017 года свердловчане оплатили 95,5% квитанций. В 2016 году процент был ниже – 92,5%.

 

При этом в уральском регионе замечен увеличение суммы платежа за жилищно-коммунальные услуги на 7,7%. В 2016 году стоимость услуг ЖКХ составляла 2089,2 рубля, то в 2017 году уже 2294,6 рубля, пишет «Наша Газета».

 

 
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