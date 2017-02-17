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Бизнес в Нижнем Тагиле

До 15% от сборов с табачных акцизов будут уходить в региональные бюджеты

17 февраля 2017, 14:37Добавить новость
Россия,Свердловская область,экономика,табак,сигареты,бюджет,акцизы,прибыль,доход,Регионы России
Новый законопроект о табачных акцизах подготовлен группой сенаторов, которую возглавила Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. Об этом сообщила газета «Известия». В новом законопроекте прописаны условия получения табачных акцизов регионами. Главным из них является борьба с оборотом нелегальной табачной продукции. Только те регионы, которые будут проводить подобные мероприятия, получат табачные акцизы в свой бюджет. 

Получение табачных акцизов могут стать для регионов значительной поддержкой, так как речь идет об огромной сумме: в 2016 году федеральный бюджет получил 466,9 млрд рублей, что составило 70% от общей суммы поступлений акцизов. 

В пояснительной записке к новому закону сообщается о том, что распределение доходов от табачных акцизов будет осуществляться с учетом численности трудоспособного населения. Сумма, предполагаемая для получения акцизов, составляет до 15% от собранного дохода. Нелегальный рынок торговли сигаретами, по мнению экспертов, составляет 1-2% от общего оборота табачной продукции.
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