Соглашение о взаимодействии при оценке проектов Нижнего Тагила подписано мэром и председателем отделения союза промышленников

Накануне в Нижнем Тагиле Сергей Носов подписал документ о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия. Главными темами ежегодного собрания ГЗТО СОСПП стали способы реализации промышленной политики в регионе, вопросы взаимодействия при осуществлении оценки регулирующего воздействия нормативных актов, модели контрольно-надзорной деятельности.
Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко подробно рассказал о работе в части административной реформы.
В 2016 году оценка регулирующего воздействия была применена к девяти проектам, которые реализовывались в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Невьянске и Свободном. Для этого во всех муниципалитетах ГЗУО разработана нормативно-правовая база, однако практики ее применения на местах еще недостаточно, -- сообщил министр.
Сергей Носов отметил, что областное правительство поддерживает предпринимателей, и проекты, которые финансируются из бюджета, должны быть максимально эффективными. Особое целевое значение, как считает мэр, имеет подготовка профессиональных кадров.
Вопрос высшего образования в городе строит очень остро. Мы стоим в шаге от закрытия филиалов существующих ВУЗов. Без подготовки высококвалифицированных кадров и профессионального преподавательского состава движение вперед будет невозможно, -- подчеркнул мэр.