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Бизнес в Нижнем Тагиле

Соглашение о взаимодействии при оценке проектов Нижнего Тагила подписано мэром и председателем отделения союза промышленников

17 февраля 2017, 11:20Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,экономика,Носов,промышленность,соглашение,оценка,регулирование,Ноженко
Накануне в Нижнем Тагиле Сергей Носов подписал документ о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия. Главными темами ежегодного собрания ГЗТО СОСПП стали способы реализации промышленной политики в регионе, вопросы взаимодействия при осуществлении оценки регулирующего воздействия нормативных актов, модели контрольно-надзорной деятельности.
 
Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко подробно рассказал о работе в части административной реформы. 
 
В 2016 году оценка регулирующего воздействия была применена к девяти проектам, которые реализовывались в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Невьянске и Свободном. Для этого во всех муниципалитетах ГЗУО разработана нормативно-правовая база, однако практики ее применения на местах еще недостаточно, -- сообщил министр.

Сергей Носов отметил, что областное правительство поддерживает предпринимателей, и проекты, которые финансируются из бюджета, должны быть максимально эффективными. Особое целевое значение, как считает мэр, имеет подготовка профессиональных кадров.
 
Вопрос высшего образования в городе строит очень остро. Мы стоим в шаге от закрытия филиалов существующих ВУЗов. Без подготовки высококвалифицированных кадров и профессионального преподавательского состава движение вперед будет невозможно, -- подчеркнул мэр.
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