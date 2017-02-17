Соглашение о взаимодействии при оценке проектов Нижнего Тагила подписано мэром и председателем отделения союза промышленников

В 2016 году оценка регулирующего воздействия была применена к девяти проектам, которые реализовывались в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Невьянске и Свободном. Для этого во всех муниципалитетах ГЗУО разработана нормативно-право

вая база, однако практики ее применения на местах еще недостаточно, -- сообщил министр.