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Бизнес в Нижнем Тагиле

Государство может начать софинансирование пенсий в России

17 марта 2017, 15:45Добавить новость
экономика,Россия,размер пенсии,пенсии,пенсионный фонд,накопления,деньги
В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов считают, что помощь правительства в софинансировании пенсии может помочь мотивировать россиян начать копить деньги на старость.  В НАФП считают, что введения льгот на НДФЛ, которые предложили Минфин и Центробанк, будет недостаточно для того, чтобы мотивировать людей нести 6% от своей зарплаты в фонды. 

В правительстве же по этому поводу говорят о существующем в настоящее время дефиците бюджета.

Комментируя ситуацию, эксперты сомневаются, что люди начнут копить пенсию, ведь в стране имеется негативный опыт, когда сбережения граждан просто «сгорали», поэтому у россиян нет доверия к такому способу накоплений. 

 
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