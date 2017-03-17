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Бизнес в Нижнем Тагиле

Новый гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» провел первые совещания в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 марта 2017, 08:20Добавить новость
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Гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов накануне провел первые рабочие встречи на уральских предприятиях. Руководитель побывал на трех уральских заводах – на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, «Уралкриомаше» и в Уральском КБ транспортного машиностроения, передает пресс-служба предприятия.

В Нижнем Тагиле генеральный директор побывал в основных цехах завода – металлургическом, вагоносборочном и механосборочном. Он отметил, что головное предприятие корпорации имеет полное обеспечение заказами для производства гражданской техники и продукции военного назначения. Реализация государственного оборонного заказа осуществляется корпорацией в полной мере и согласно взятым обязательствам.

На «Уралкриомаше» Александру Потапову презентовали перспективную разработку – контейнер-цистерну, предназначенную для перевозки сжиженного природного газа. При ее производстве использовались технологии двойного назначения. Изделие будет продемонстрировано на выставке «ТрансРоссия 2017» в апреле.

В Уральском КБ генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» принял участие в обсуждении вопросов производства дорожной техники – гусеничного и колесного экскаваторов. Данная продукция уже вызвала интерес потенциальных заказчиков.

 

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Фото: пресс-служба корпорации Уралвагонзавод


Также гендиректор УВЗ встретился с полпредом Президента в УрФО Игорем Холманских. Они поговорили о формировании условий для развития промышленности в Свердловской области.

© TagilCity.ru
Уралвагонзавод (УВЗ)
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