Новый гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» провел первые совещания в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле генеральный директор побывал в основных цехах завода – металлургическом, вагоносборочном и механосборочном. Он отметил, что головное предприятие корпорации имеет полное обеспечение заказами для производства гражданской техники и продукции военного назначения. Реализация государственного оборонного заказа осуществляется корпорацией в полной мере и согласно взятым обязательствам.



На «Уралкриомаше» Александру Потапову презентовали перспективную разработку – контейнер-цистерну, предназначенную для перевозки сжиженного природного газа. При ее производстве использовались технологии двойного назначения. Изделие будет продемонстрировано на выставке «ТрансРоссия 2017» в апреле.



В Уральском КБ генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» принял участие в обсуждении вопросов производства дорожной техники – гусеничного и колесного экскаваторов. Данная продукция уже вызвала интерес потенциальных заказчиков.

Фото: пресс-служба корпорации Уралвагонзавод



Также гендиректор УВЗ встретился с полпредом Президента в УрФО Игорем Холманских. Они поговорили о формировании условий для развития промышленности в Свердловской области.