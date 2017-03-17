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Бизнес в Нижнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области вынесла предостережение мэру Нижнего Тагила Сергею Носову. За что и кому это нужно?

17 марта 2017, 23:05Добавить новость
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Политологи предполагают, что это - начало прессинга видной фигуры на политической арене Свердловской области в связи с приближающимися в регионе губернаторскими выборами. Кандидатура Сергея Носова на пост главы региона обсуждается уже несколько лет.

17 марта мэр Нижнего Тагила Сергей Носов получил предостережение о недопустимости нарушения законодательства от прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. В нем значится, что на 15 марта задолженность города перед предпринимателями составляет порядка 295,7 миллионов рублей. 

Тем временем за минувший год долги Нижнего Тагила перед подрядчиками удалось сократить вдвое, сообщают в администрации города. Долгов по выполненным муниципальным контрактам у города нет. 

Однако у администрации города есть серьезные претензии к некоторым подрядчикам. Так, компания «НПА - Профиль», которая занималась реконструкцией театрального сквера, выполнила часть работ с некачественно и теперь не соблюдает гарантийные обязательства на данном объекте. В связи с этим у тагильского муниципалитета накопились претензии в адрес подрядчика на сумму порядка 120 миллионов рублей - против требуемых подрядчиком 36,9 миллионов рублей. Глава города Сергей Носов предложил подрядчику провести зачет взаимных требований, а также приступить к устранению допущенных нарушений на данном объекте. 

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Сергей Охлопков


Долг перед компаниями коммунальной сферы только за последние 2 месяца был снижен на 80 миллионов рублей. А задолженность суммой около 149 миллионов (из 227 миллионов) - перед муниципальными организациями, причем две из них - «Горэнерго» и «Тагилэнерго» - сейчас проходят процедуру банкротства. 


По данным муниципалитета, город неоднократно обращался в областное правительство в просьбой предоставить субсидии для погашения долгов. Однако финансирование возможно только с разрешения главы области. Тем временем, из городского бюджета в областной также выводятся и не возвращаются налоги, штрафы.

По словам Главы города, за период с 28 февраля погашено уже 37 млн рублей задолженности в основном перед предприятиями малого и среднего бизнеса, а в корректировку бюджета на март внесены дополнительные средства для выплаты оставшейся суммы в 191 млн. рублей. Ситуация с погашением задолженности находится на постоянном контроле Главы города, -- сообщают в администрации города. 


Такая ситуация в отношениях между Нижним Тагилом и областным правительством связывается политологами с грядущими выборами:

Это достаточно примитивный политический заказ близ губернаторских выборов: данным долгам уже не один год, они были еще при предыдущих главах Нижнего Тагила. Возникает резонный вопрос: почему областные власти вспомнили о них именно сейчас - накануне определения основных кандидатов в губернаторы Свердловской области? Все просто: некоторым игрокам приходится пытаться выдавать какой-то негатив против политика с высоким уровнем доверия населения, -- считают политологи. 


Фото: URA.ru 

© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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