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Бизнес в Нижнем Тагиле

Энергосбытовая организация осуществляла незаконную торговлю электроэнергией в поселке под Екатеринбургом

17 мая 2017, 11:10Добавить новость
деньги,Екатеринбург,закон,нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,уголовное дело,электроэнергия

Начато уголовное производство по факту причинения материального ущерба энергосбытовой организации предпринимателем, который осуществлял сбыт электроэнергии в поселке под Екатеринбургом. 

Прокуратура Екатеринбурга провела проверку ООО «РЭС» и установила факты незаконной реализации ресурса.

Надзорное ведомство выяснило, что эта организация не является энергосбытовой компанией, однако она осуществляла торговлю ресурсом. Соответственно, доход, полученный от продажи электроэнергии можно считать незаконным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

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