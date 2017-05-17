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Бизнес в Нижнем Тагиле

При введении одной новой нормы в России будут отменяться две старые меры

17 мая 2017, 15:15Добавить новость
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Действующий на Западе принцип one in - two out будет введен и в российскую экономику.

С осени 2017 года в России начнет действовать принцип one in - two out. Он хорошо зарекомендовал себя в Великобритании, а также начал действовать в США, когда Дональд Трамп вступил в должность президента.

Новый принцип коснется развития предпринимательства в стране. Суть его заключается в том, что при введении новой нормы две старые будут исключаться. Правда, российские эксперты опасаются, что простое копирование западного принципа недопустимо в российской экономике, поэтому необходимо будет учесть негативный опыт и последствия.

Предполагается, что так называемый принцип one in - two out поможет снизить административную нагрузку на бизнес и упростить его работу с госслужбами, сообщает газета «Известия»

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