Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Бюджет для горожан»

Так, конкурс направлен на повышение уровня финансовой грамотности тагильчан. Кроме того, тем самым горожане смогут понять вопросы управления общественными финансами. Среди участников ждут как организации, так и частные лица.

Работы принимаются в пяти номинациях: «Интерактивный бюджет города Нижний Тагил для граждан», «Разработка рейтинга понятности бюджета города Нижний Тагил для граждан» и «Популярный словарь бюджетных терминов». В номинации «Бюджет города Нижний Тагил: просто о сложном» учащимся и студентам от 14 до 18 лет предлагают сравнить городской бюджет с семейным. А в номинации «Бюджет города Нижний Тагил: сколько я плачу и что получаю?» - подготовить проект о видах и размерах платежей в городскую казну, проанализировать перечень муниципальных услуг, пособий и пенсий, которые предоставляются за счет бюджетных средств, -- сообщают в мэрии.



Прием заявок будет проходить в течение лета - с 5 июня по 7 августа. Оригинальные работы, идеи, проекты будут оценены по достоинству. Победителей ждут подарки. Добавим, что положение о конкурсе находится на официальном сайте города.