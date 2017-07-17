70 работников шахты в Луганске организовали забастовку под землей: им не выдают зарплату с 2015 года

В Луганской области под землей бастуют шахтеры.

70 работников шахты в Луганской области находятся под землей и бастуют против задержек заработной платы. Задолженность накопилась с 2015 года. На протяжении долгого времени люди работали фактически бесплатно.





На шахте работает только вентиляция и водоотлив, сообщает издание «Факты и комментарии». Длительное нахождение под землей может быть опасно для здоровья и жизни бастующих.





Напомним, что недавно около 500 сотрудников ЕВРАЗ-КГОК выходили на митинг против сокращений на предприятии.