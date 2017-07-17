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Бизнес в Нижнем Тагиле

70 работников шахты в Луганске организовали забастовку под землей: им не выдают зарплату с 2015 года

17 июля 2017, 10:30Добавить новость
Евраз,Луганск,шахта,забастовка,долг,зарплата,нарушение

В Луганской области под землей бастуют шахтеры.

70 работников шахты в Луганской области находятся под землей и бастуют против задержек заработной платы. Задолженность накопилась с 2015 года. На протяжении долгого времени люди работали фактически бесплатно.

На шахте работает только вентиляция и водоотлив, сообщает издание «Факты и комментарии». Длительное нахождение под землей может быть опасно для здоровья и жизни бастующих.

Напомним, что недавно около 500 сотрудников ЕВРАЗ-КГОК выходили на митинг против сокращений на предприятии


Помимо этого, к горнякам из Луганска присоединялись работники шахты «ЕВРАЗ-Сухая балка». Известно, что работники рудника проводили забастовку еще в мае, начиная с 10 числа. Они требовали повышения зарплаты на 20%. По предварительным данным, им удалось достигнуть с руководством консенсуса. Однако позже стало известно, что Евраз продал «Сухую балку» за 110 млн долларов. Планировалась ли продажа рудника заранее, или это решение принято после начала забастовки – неизвестно. 

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