Ассоциация НПФ России нашла способ увеличения пенсий на 10 000 рублей в год

Негосударственные пенсионные фонды предложили свой план, как увеличить размер пенсии в России.

АНПФ направила в Минфин, ПФР, Центробанк и Министерство экономического развития свои предложения, как можно увеличить пенсии.





Согласно этому плану, на улучшение работы пенсионной системы предложили направлять средства Фонда национального благосостояния, об этом сообщает газета «Известия».



Также предлагается направлять в ПФР доходы от управления государственной собственностью и от ее приватизации.





При введении данных мер предполагается, что пенсию можно будет увеличить примерно на 10 000 рублей в год. При этом отмечается, что указанные средства должны идти на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходоваться в рамках бюджета.





Исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов заявил:





Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Это, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых.



В Минфин и Минэкономразвития уже начали рассматривать предложенный план. В ЦБ и ПФР комментариев по данной теме не дают.