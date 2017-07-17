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Бизнес в Нижнем Тагиле

Мед в России будет стоить в два раза дороже

17 июля 2017, 16:45Добавить новость
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Дождливая холодная погода на территории России снизила производство меда более, чем на 50%, что грозит подорожанием данной продукции.

В 2017 году россиян ожидает подорожание меда не менее, чем в два раза. Причиной тому является снижение производства из-за неблагоприятных условий погоды. Дождь и холод не способствуют выработке пчелами меда.

На большей части России пчеловоды уже высказали свои опасения и поделились тем, что пчелиные семьи не могут обеспечить себя кормом. В связи с этим прогноз производства меда уже сейчас – неблагоприятный, сообщает газета «Известия». Сейчас цена меда, в сравнении с 2016 годом, выросла на 50%.

Непогода не позволяет пчелам заготовить мед даже для собственного прокорма, из-за чего многие пчелиные семьи рискуют погибнуть. Таким образом, пчеловодам придется оставить все, что они получили, пчелам, чтобы обеспечить им неголодную зиму.

Союз пчеловодов намерен обратиться к Президенту и правительству РФ с просьбой поддержать отрасль.

 

 

 
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