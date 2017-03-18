Нижний Тагил заключил новые соглашения с потенциальными резидентами ТОСЭР

В администрации Нижнего Тагила прошло очередное рабочее совещание по вопросу выполнения «дорожной карты» - программы развития моногорода на 2017-2025 годы. Напомним, Нижний Тагил, как моногород, претендует на получение статуса ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития. Продолжается сбор документов для подачи заявки. В настоящее время муниципалитет продолжает рассматривать варианты выгодного сотрудничества с инвесторами в разных сферах.
Евгения Черемных, заместитель главы администрации города, заявила о том, что предприниматели малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на финансовую помощь из федерального бюджета. Так, например, семь бизнесменов смогут получить в 2017 году 750 000 рублей на реализацию социальных проектов. Для начинающих предпринимателей предусмотрено 13 грантов по 300 000 рублей на покупку франшизы или оборудования для своего проекта.
Евгения Черемных напомнила, что в 2017-2018 годах необходимо создать 6 600 новых рабочих мест в тех сферах, которые не связаны с деятельностью градообразующего предприятия: такое поручение дал Президент РФ. Согласно прогнозу, пока предусмотрено только 1 500 таких мест.