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Бизнес в Нижнем Тагиле

Итальянского бизнеса в России будет больше – президент ТПП РФ Сергей Катырин

18 мая 2017, 07:45Добавить новость
бизнес,Путин,Россия,экономика,Италия,предприниматель,Торгово-промышленная палата
Накануне в Сочи Владимир Путин принял участие во встрече с председателем Совета министров Италии Паоло Джентолини, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Известно, что среди предпринимателей событие вызвало большой интерес, и этому есть объяснение.

Италия занимает шестое место среди торгово-экономических партнеров нашей страны. И хотя в 2016 году российско-итальянский товарооборот несколько снизился, составив только 19,8 млрд. долларов, но уже с начала этого года он вырос на 28 процентов, -- сообщил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

 

В России сегодня действует порядка 500 итальянских компаний, каждая пятая из которых имеет собственное производство в нашей стране. Торгово-промышленная палата России находится в тесном взаимодействии с Итало-российской ТПП, а это, в свою очередь, несмотря на санкции, способствует развитию экономических отношений России и Италии. Сферы деятельности самые различные – машиностроение, фармацевтика, нефтехимия, энергетика и многие другие. Одна из самых значимых тем – трансфер современных технологий и инноваций для повышения привлекательности бизнеса.

 

Важное направление сотрудничества – углубление промышленной кооперации и локализация производств итальянских компаний, подключение их к российским программам импортозамещения в различных секторах экономики. Итальянская сторона считает, что хорошо зарекомендовали себя новые механизмы инвестиций в регионы. Речь идет о территориях опережающего развития, особых экономических зонах. Бизнес надеется, что визит главы итальянского правительства в Россию и его переговоры с Президентом РФ помогут успешно решить имеющиеся вопросы во взаимоотношениях наших стран, -- заявил Сергей Катырин.


В итоге, для российско-итальянского экономического сотрудничества, это станет дополнительным толчком в развитии деловых связей с европейским сообществом.

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