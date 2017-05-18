Правительство России поддержало продажу алкоголя в интернете

Законопроект о легализации торговли спиртными напитками в интернете одобрен Правительством РФ.

Кабмин РФ подготовил положительный отзыв о разрешении дистанционной продажи алкоголя. При этом предлагается ввести новый вид лицензирования на розничную продажу спиртного через интернет, об этом сообщает газета «Известия». Полномочия по выдаче таких лицензий будут принадлежать Росалкогольрегулированию.





Правительство считает, что новый законопроект будет способствовать лучшему взаимодействию производителей алкоголя в среднем и малом бизнесе со своими потребителями.