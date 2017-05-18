Зависимость российских фермеров от импортных семян овощных культур составляет от 30 до 90% (ФОТО, ВИДЕО)

Российские аграрии обеспокоены: без поддержки государства значительная зависимость от импортных семян сельскохозяйственных культур уменьшаться не будет.

И снова фермеры в России оказались зависимы от импорта. Более 80 млн гектаров земли в 2017 году будет засеяно сельскохозяйственными культурами.



Для этого аграриям понадобится более 10 млн тонн семян. Отечественного семенного материала не хватит, поэтому снова будет необходимо делать закупки заграничных семян, сообщают «Новые известия».





В денежном выражении объем российского рынка семян составляет примерно 50 млрд рублей: такая информация была представлена в программе «Бизнес-вектор»

По семенам зерновых и зернобобовых Россия занимает доминирующее положение, а вот по остальным культурам зависимость все еще остается высокой – от 30 до 90%. Наибольший дефицит представляют семена кукурузы, сахарной свеклы, картофеля. Причина тому – длительный цикл производства посадочного материала.





Еще в марте 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обращал внимание на то, что необходимо ликвидировать такую зависимость, но проблема семенного материала за год так и не решилась, а потому остается такой же острой, как раньше.





Фото: «Новые известия»





Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отмечает, что недостаточно надеяться на господдержку в виде денег, предоставляемых согласно различным программам, необходимо урегулировать ситуацию в рамках банковского сектора.Это значит, что нужно уменьшить процентную ставку для сельхозпроизводителей.



Видео: RostovGazeta.ru

Тем не менее, на недостаток поддержки от государства жалуются башкирские, ростовские, ставропольские аграрии.





Ученые-эксперты, в свою очередь, обращают внимание на то, что отечественные семена не сравнимы по качеству с импортными гибридами, поэтому необходимо развивать науку в этом направлении.





Также ведутся переговоры о размещении на территории России предприятий по производству семян: на это и рассчитана новая федеральная программа Минсельхоза, которая нацелена на создание новых сортов и технологий семеноводства.