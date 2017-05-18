Зависимость российских фермеров от импортных семян овощных культур составляет от 30 до 90% (ФОТО, ВИДЕО)

Российские аграрии обеспокоены: без поддержки государства значительная зависимость от импортных семян сельскохозяйственных культур уменьшаться не будет.
И снова фермеры в России оказались зависимы от импорта. Более 80 млн гектаров земли в 2017 году будет засеяно сельскохозяйственными культурами.
Для этого аграриям понадобится более 10 млн тонн семян. Отечественного семенного материала не хватит, поэтому снова будет необходимо делать закупки заграничных семян, сообщают «Новые известия».
По семенам зерновых и зернобобовых Россия занимает доминирующее положение, а вот по остальным культурам зависимость все еще остается высокой – от 30 до 90%. Наибольший дефицит представляют семена кукурузы, сахарной свеклы, картофеля. Причина тому – длительный цикл производства посадочного материала.
Еще в марте 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обращал внимание на то, что необходимо ликвидировать такую зависимость, но проблема семенного материала за год так и не решилась, а потому остается такой же острой, как раньше.
Фото: «Новые известия»
Видео: RostovGazeta.ru
Тем не менее, на недостаток поддержки от государства жалуются башкирские, ростовские, ставропольские аграрии.
Ученые-эксперты, в свою очередь, обращают внимание на то, что отечественные семена не сравнимы по качеству с импортными гибридами, поэтому необходимо развивать науку в этом направлении.
Также ведутся переговоры о размещении на территории России предприятий по производству семян: на это и рассчитана новая федеральная программа Минсельхоза, которая нацелена на создание новых сортов и технологий семеноводства.