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Бизнес в Нижнем Тагиле

Завод в Нижнем Тагиле накопил долг по зарплате в 13,3 млн рублей: за дело взялась областная прокуратура

18 июня 2017, 10:15Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,проверка,прокуратура,работа,Россия,Свердловская область,суд
Прокурор региона Сергей Охлопков накануне посетил Нижний Тагил. Он намеревался проверить, как в городе ведутся работы по погашению задолженности перед работниками предприятий.

Так, прокурор акцентировал внимание на ситуации в «Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий», передает пресс-служба ведомства. Известно, что районная прокуратура сейчас проверяет соблюдение трудового кодекса на данном предприятии.

Известно, что руководство не выплачивало зарплату в период с апреля 2016 года по январь 2017. За эти месяцы накопился многомиллионный долг - 13,3 млн рублей. Сейчас деятельность и производство на предприятии остановлены.

Еще в июле прошлого года руководитель предприятия получил представление с требованием устранить нарушения. Более того, ему выписали штраф в 30 тысяч рублей в рамках административного производства. В сентябре 2016 года против него было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим за период более 3 месяцев. В суд был направлен 81 приказ о взыскании денежных средств.

Ситуация на заводе держится под контролем прокуратуры.

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