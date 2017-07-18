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Бизнес в Нижнем Тагиле

Экспорт российских овощей в первом полугодии 2017 года увеличился в 4 раза

18 июля 2017, 17:35Добавить новость
Россия,экспорт,бизнес,овощи,производство,экономика,помидоры,огурцы

Существенный рост экспорта был зафиксирован Федеральной таможенной службой.

По данным из письма Минсельхоза России экспорт овощей заметно возрос в первом полугодии этого года. Так, экспорт помидоров возрос почти в 4 раза, а поставки российских огурцов повысились на 29%.

 

Представители отраслевых союзов считают, что главной причиной такого скачка стало увеличение объемов производства. Однако они сомневаются, что это продлится долго, сообщает газета «Известия».

 

Президент Нацсоюза производителей плодов и овощей Сергей Королев считает, что рост экспорта связан с наращиванием производства. Потому и многие производители подумали о том, чтобы экспортировать свою продукцию зарубеж. Однако он отметил, что в таком случае следует задуматься о сокращении импорта овощей из других стран. На данный момент Россия приобретает за рубежом около 1 миллиона тонн овощей.

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