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Новости Нижнего Тагила

Контрольный съем жилья провели в Екатеринбурге

18 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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В Екатеринбурге накануне провели рейд по проверке съемного жилья. Этим мероприятием занялись чиновники, полиция и активисты ОО «Народный контроль».

Проблема, которая была обозначена, – жилье, сдаваемое на незаконных условиях. Особое внимание по поиску недобросовестных предпринимателей уделили в районах Юго-Западный и Ботанический.

Двое нарушителей, обнаруженные во время рейда, были доставлены в отдел полиции.

На месте им провели разъяснительную беседу и после дачи объяснений привлекли к уголовной ответственности. И дело даже не в том, что незаконная сдача жилья бьёт по карману бюджет города, пишет Областная газета. Оказывается, без надлежащего контроля в съёмном жилье могут поселиться потенциальные террористы, пояснили в мэрии.

 
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