Контрольный съем жилья провели в Екатеринбурге

Проблема, которая была обозначена, – жилье, сдаваемое на незаконных условиях. Особое внимание по поиску недобросовестных предпринимателей уделили в районах Юго-Западный и Ботанический.





Двое нарушителей, обнаруженные во время рейда, были доставлены в отдел полиции.



На месте им провели разъяснительную беседу и после дачи объяснений привлекли к уголовной ответственности. И дело даже не в том, что незаконная сдача жилья бьёт по карману бюджет города, пишет Областная газета. Оказывается, без надлежащего контроля в съёмном жилье могут поселиться потенциальные террористы, пояснили в мэрии.